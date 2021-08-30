Выехавшего на "встречку" в Ангарске лихача вычислили благодаря соцсетям Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Благодаря соцсетям удалось привлечь к ответственности очередного лихача. Так во время мониторинга интернет-пабликов полицейские обратили внимание на кадры, на которых видно, как на одной из улиц Ангарска водитель «Ауди Q8» совершает опасный обгон по "встречке". Владельцу видеорегистратора чудом удалось уйти от столкновения с иномаркой. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В ходе проверки было установлено, что инцидент произошел днём ранее и кроссовером управлял 38-летний житель Иркутска, который пояснил, что на момент фиксации нарушения очень торопился, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За выезд на полосу встречного движения в отношении иркутянина составлен административный материал. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.

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