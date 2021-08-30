Четыре человека пострадали в ДТП с загоревшейся "Волгой" под Шелеховом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. В районе села Моты столкнулись "Волга" и "Хонда", после чего отечественный автомобиль загорелся. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В результате происшествия 49-летний водитель "Хонда", 22-летний водитель и два пассажира "Волги" в возрасте 18 и 19 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД напоминают водителям о правилах обгона. Маневр должен совершаться только на разрешенных участках дороги. При этом необходимо убедиться, что дистанция между автомобилями безопасна, а скорость должна позволять водителю быстро реагировать на меняющуюся обстановку.

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