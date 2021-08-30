Спасаясь от депрессии, сибирячка отдала все вещи гадалке и оформила на себя кредит Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вместо того, чтобы обратиться к профессиональным психологам, 50-летняя жительница Шелехова решила лечить охватившую ее депрессию у гадалки. Причем обратиться к целительнице ей посоветовала подруга. Когда доверчивая шелеховчанка пришла к ворожее, та раскинув на стол карты, сразу заявила, что на женщину наложена порча.

- Именно по этой причине у вас все плохо: не ладятся дела, и есть проблемы со здоровьем, - сказала она клиентке.

Избавиться от порчи, которая якобы и стала причиной депрессии, гадалка предложила несколькими сеансами излечения. Естественно, не бесплатными. За месяц сибирячка отдала гадалке в качестве гонорара столовые приборы из своей квартиры, а также технику и ювелирные украшения. Более того, мошенница провела обряды на работе шелеховчанки, прибрав к рукам все, что попалось на пути.

- Далее, лжецелительница одарила клиентку бутылкой со специальной водой, которую сказала пить ежедневно, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Как под гипнозом женщина продолжала носить аферистке вещи из своего дома, а вскоре согласилась оформить на себя кредит, чтобы купить знахарке гаджет за 30 тысяч рублей.

На этом сеансы закончились. Когда женщину все же осенило, что выплачивать кредит придется из своего кармана, она сказала гадалке вернуть все вещи. Та, конечно отказалась. Тогда женщина поняла, что теперь ей нужна не только помощь психолога, но и полиции. Она пошла писать заявление в ближайший отдел МВД. Сейчас мошенницу разыскивают.

- Чаще всего в руки мошенников попадают морально неустойчивые люди, - объясняет заместитель начальника следственного отделения ОМВД России по Шелеховскому району Анна Лаврентьева. - Помните, что устранить депрессию поможет только профессионал. Но принимать он будет в специально оборудованном кабинете за определенную плату после заключения договора, и уж точно не потребует нести ему туда вещи и драгоценности.

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