Бухгалтер из Иркутской области выиграла в лотерею 1 миллион рублей. Фото: Всероссийская государственная лотерея

- «Вот это удачно сходила в магазин»! – радуется бухгалтер из Иркутской области Юлия Онохова. В конце августа женщина, покупая продукты, решила на удачу приобрести лотерейный билет для своей любимой бабушки. Та и следила за ходом розыгрыша, который принес ей шикарный приз. Билет оказался счастливым и принес семье Оноховых загородный дом, стоимостью 1 млн рублей.

- Как только все числа совпали, бабушка тут же позвонила мне и сообщила суперновость, - цитирует Юлию Онохову пресс-служба Гослото. - Я до последнего не верила, а потом установила мобильное приложение и увидела приз в личном кабинете.

Юлия, как и ее бабушка по профессии – бухгалтер. Посоветовавшись друг с другом, они решили забрать приз деньгами и поделить выигранную сумму между собой.

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