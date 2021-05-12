«Я ждал этого 10 лет»: пенсионер из Иркутска увидел вещий сон и выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей

Счастливчик Евгений Аншуков. Фото: Всероссийская государственная лотерея

Военного пенсионера из Иркутска Евгения Аншукова можно назвать самым терпеливым счастливчиком. Чтобы выиграть в лотерею, он покупал билеты и участвовал в розыгрышах более 10 лет. Но удача улыбнулась ему лишь после того, как он увидел, как позже оказалось, вещий сон. Накануне очередного розыгрыша, ему приснилось, что он выиграл крупный куш.

- На утро я следил за розыгрышем по телевизору, - рассказывает Евгений Аншуков. - Когда выпал шар с номером 10, в моем билете больше не осталось не зачеркнутых чисел. Я был единственным победителем в третьем туре, поэтому сомнений в выигрыше у меня не было. Оказалось, выиграл квартиру за 1,5 миллиона рублей! Сразу же разбудил жену, которая дремала рядом на диване. Она ответила, что я вроде уже большой, а в сказки все равно верю. Доказать ей обратное смогли только операторы лотереи.

Приз Евгений решил забрать деньгами, чтобы помочь дочери купить большое жилье. Ну и конечно, в планах у пенсионера встретиться со своими родственниками.

- Соберу всех родных за большим столом и отпразднуем победу в лотерею, - заключает победитель. – Ну а затем поеду на любимую дачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка из Иркутской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею (Подробности)

Записала дату рождения сына и выиграла 3,5 млн рублей: сибирячка стала миллионершей благодаря лотерее (Подробности)