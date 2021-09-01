В Иркутске без вести пропал 29-летний мужчина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 29-летнего Евгения Снегирева из Иркутска, полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 28 августа мужчина ушел из дома в Ленинском округе и не вернулся. На связь он до сих пор не выходит. Никто из близких не знает, где он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего. На вид ему 30-35 лет, рост 160-170 сантиметров. У него зеленые глаза, европейский тип лица, светло-русые короткие волосы, дугообразные брови и смуглая кожа. Мужчина плотного телосложения. Был одет в светло-синие джинсы, темную футболку, джинсовую светло-синюю куртку,черную обувь.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Евгения Снегирева, просят сообщать в дежурную часть отдела полиции №4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский из Иркутской области, возвращаясь со службы, помог спастись семье с двумя детьми из горящего дома (Подробности)