Полицейский из Иркутской области, возвращаясь со службы, помог спастись семье с двумя детьми из горящего дома

Инспектор ДПС поселка Усть-Ордынский Дмитрий Цыремпилов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Клубы черного дыма, валящие из частного дома, инспектор ДПС из поселка Усть-Ордынский Дмитрий Цыремпилов заметил, когда около трех часов ночи на своем патрульном автомобиле возвращался со службы домой. Подъехав поближе, старлей увидел, что полыхает крыша веранды. При этом, люди из горящего дома не выходили.

- Я выскочил из машины и побежал в ограду, - рассказывает Дмитрий Цыремпилов. – Начал стучать в окна и в дверь, чтобы предупредить хозяев.

Лишь через несколько минут от шума проснулся мужчина, который разбудил своих родных. Как оказалось, внутри спала семья с двумя детьми. Жильцы и не подозревали, что их дом горит. Если бы не расторопность полицейского, люди бы сгорели заживо. Дмитрий помог взрослым и ребятишкам выбраться из смертельной ловушки и вызвал пожарных, которым удалось отстоять здание. На утро глава семейства вновь встретился с Дмитрием, чтобы отблагодарить его.

- Спасибо, что предупредили и спасли нас, - сказал мужчина полицейскому и пожал ему руку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасал бабушку и сам пострадал: полицейский из Иркутска сломал обе ноги, упав со второго этажа (Подробности)

Пробрался в горящую квартиру через окно: полицейский спас мужчину на пожаре (Подробности)