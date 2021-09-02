Строительство домов для детей-сирот в Черемхово возьмет на особый контроль ЗС

Депутаты возьмут на контроль финансирование строительства жилья для детей-сирот в Черемхово.

Депутаты Заксобрания Иркутской области возьмут на особый контроль финансирование строительства жилья для детей-сирот в Черемхово. Об этом заявил спикер областного парламента Александр Ведерников во время посещения стройплощадки.

Как сообщил гендиректор подрядной организации Вагинак Хачатрян, строительство началось в июне, но застройщики так и не получили денег. Все работы идут на собственные средства компании.

- В ближайшее время необходимо приобрести материалы для системы отопления, сантехнику, но денег на это у нас нет, - сказал Хачатрян.

Дома для детей-сирот строятся в Черемхово на ул. 2-я Стахановская. К 1 декабря 2021 года планируется сдать в эксплуатацию восемь двухэтажных блок-секций. Все 64 квартиры предназначены только для детей-сирот. Финансирование строительства осуществляется из областного бюджета.

- Финансирование должно быть своевременным. Вопрос будет поставлен на особый контроль, - подчеркнул Александр Ведерников.