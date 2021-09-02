Больше 735 тысяч пенсионеров получат выплату 10 тысяч рублей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В сентябре единовременную выплату 10 тысяч рублей получат 735 811 пенсионеров в Иркутской области. Финансовая поддержка полагается всем людям, которые на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Выплата производится автоматически, обращаться в ПФР не нужно. Перечислены средства будут тем же способом, который выбран гражданином для выплаты пенсии,- уточнили в региональном ПФР.

Напомним, согласно указу 10 тысяч рублей выплаты не могут быть удержаны по исполнительному производству. Также деньги не учитываются как доход, в том числе при оформлении справок и пособий.

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