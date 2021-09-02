Автоблогер Эрик Давидыч приехал на Байкал и проколол там колесо внедорожника

Звезда русского Ютуба Эрик Давидыч. Фото: личная страница Давидыча в Инстаграме

Один из самых популярных блогеров русского Ютуба Эрик Давидыч снова приехал в Иркутск. Если зимой 2019 года Давидыч приезжал в наш город, чтобы снять обзор Гелендвагена для своего канала, то на этот раз звездный автоблогер отправился отдохнуть на Байкал. Вместе с ним поехали еще несколько человек на элитных автомобилях. Об этом он сам сообщил в сториз своего Интсаграма. Сначала он заехал в Листвянку, а затем рванул на Ольхон.

- Едем, кайфуем, - говорит Давидыч на видео. – Воздух здесь совсем другой.

Правда, не обошлось без эксцессов. По дороге на Ольхон водитель одного из внедорожников проколол колесо. Правда, отдыху блогера это вряд ли помешало. Уже через несколько часов, компания все же добралась до священного озера. Будет ли Давидыч снимать на Байкале видео на свой канал, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здесь самые вежливые инспекторы ГИБДД: ролик, как блогер Эрик Давидыч тестирует Гелендваген в Иркутске, становится хитом (Подробности)