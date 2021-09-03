Житель Братска, спасаясь от чужого кредита, «подарил» мошенникам 2 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают удачно наживаться на жителях Иркутской области. На очередную удочку аферистов попал 57-летний житель Братска. Все произошло по классической схеме. Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить от его имени кредит, но служба безопасности вовремя заметила это и «заморозила» счет.

После этого, преступник убедил братчанина в том, что для сохранности денег и аннулирования кредита нужно очень быстро перевести их на резервный «безопасный счет». Доверчивый мужчина выполнил все инструкции и только спустя время, обратившись в банк, узнал, что перечислил 2 миллиона рублей на сторонний счет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Преступники разыскиваются. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что не стоит выполнять требования сотрудников банка, которые звонят вам и сообщают о блокировке карты, а также о переводе денег.