Третий день ищут пенсионерку из Слюдянки, которая ушла в лес за грибами и пропала без вести Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянке уже третий день продолжаются поиски 76-летней пенсионерки Нины Дудиной, которая еще утром, 1 сентября отправилась за грибами в лес вблизи микрорайона Южный и не вернулась. Сейчас ее ищут более 30 человек. Исследуются леса вблизи Байкала, в горах и долинах рек. Поиски осложняют дожди.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области еще раз сообщают приметы пропавшей пенсионерки. Рост женщины 150-160 сантиметров, она плотного телосложения, у нее темные волосы до плеч. Была одета в синий спортивный костюм и черные резиновые сапоги. Пенсионерка носит очки и плохо слышит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нины Дудиной, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

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