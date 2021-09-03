Иркутянин, который пропал во время сплава по Иркуту, найден погибшим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Турист, который пропал без вести во время сплава по Иркуту, найден мертвым. Мужчину искали с 22 августа, в том числе с помощью вертолета МИ-8. Это "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России Иркутской области.

- Турист найден погибшим. Об этом нам сообщили в полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, трое жителей Иркутска — женщина и двое братьев — утром 22 августа начали сплав по Иркуту по маршруту село Анчук — поселок Пионерский. Позже очевидцы сообщили в экстренные службы о перевернувшейся лодке на реке в районе деревни Быстрая Слюдянского района. Спасатели обследовали несколько километров береговой территории. 25 августа один из пропавших мужчин и женщина вышли к дому егеря. Поиски третьего иркутянина продолжались.

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