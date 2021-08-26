Туристов, сплавлявшихся по Иркуту, разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция разыскивает троих туристов из Иркутска, которые сплавлялись по Иркуту и пропали. С заявлением об исчезновении 35-летней Надежды Филатовой обратилась её мать.Об жтом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативникам она рассказала, что утром 22 августа ее дочь уехала сплавляться по реке Иркут в село Быстрое Слюдянского района по маршруту село Анчук – поселок Пионерский и до настоящего времени домой не вернулась. Совместно с женщиной сплавлялись ее двое знакомых – 38-летний Павел Усов и 27-летний Леонид Усов, - рассказали в ведомстве.

На следующий день в службу спасения сообщили о двух перевернутых лодках. Мужчина, находившийся рядом, просил помощи. В 20-ти километрах ниже по течению реки Иркут от села Быстрое обнаружены две связанные лодки, пропавшие не найдены.

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