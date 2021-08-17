Тела погибших туристов обнаружили на реке Ия в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реке Ие в Нижнеудинском районе, где ранее очевидцы увидели перевернувшуюся лодку, нашли тела двух погибших туристов - мужчины и женщины. Их на плавсредстве транспортируют в ближайший населенный пункт. Жители поселка Аршан рассказали, что днём 6 августа видели двоих мужчин и двух женщин, которые, погрузив личные вещи в такую же аэролодку, пошли вверх по течению реки. Предположительно, они направлялись к зимовью, находящемуся в урочище Габова Яма. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В данный момент в поисках еще двух человек обследовано порядка 100 километров реки вверх по течению. Поисковые работы осложняются переменными погодными условиями, быстрым течением и высоким уровнем воды, нехарактерным для этого водного объекта. Работы проводятся двумя группами, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 16 августа очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что на 150 километре от населенного пункта Аршан вверх по течению реки Ии ими была обнаружена перевернутая аэролодка «Север». Людей при этом замечено не было.

К месту происшествия из Саянска прибыла группа спасателей. Также из Иркутска выдвинулись спасатели отряда экстренного реагирования со спасательным снаряжением. Общая численность группировки составила семь человек, две единицы техники и два плавсредства.

В районе поиска работают спасатели, следственно-оперативная группа, представители местной администрации и волонтеры.

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