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Происшествия17 августа 2021 10:33

Перевернувшуюся лодку нашли на реке Ия в Нижнеудинском районе

По неподтвержденной информации, есть погибшие
Анастасия КУРЕНОВА
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Перевернувшуюся лодку нашли на реке Ия в Нижнеудинском районе

Перевернувшуюся лодку нашли на реке Ия в Нижнеудинском районе

Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Накануне в верховьях реки Ия в Нижнеудинском районе туристы обнаружили перевернутую лодку, после чего сообщили об этом в МЧС. Об этом "КП"-Иркутск" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На месте, где была найдена лодка, работает отряд пожарно-спасательной службы Иркутской области. Проводятся поисково-спасательные работы, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, лодка перевернулась на одном из порогов.

По неподтвержденной информации, неподалеку от места происшествия было найдено тело погибшей туристки. Информация уточняется.

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