Житель Братска во время ссоры убил свою жену и расчленил ее труп Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Братске 58-летнего мужчину признали виновным в убийстве по неосторожности своей супруги. Мужчина нанес женщине сильные удары по голове, а затем расчленил ее труп. Об этом сообщают в пресс-службе Братского городского суда.

- В период с 17.04.2021 по 23.04.2021 осужденный, находясь в квартире в городе Братске в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей супруге вступил с ней в ссору. В процессе указанной ссоры у мужчины возник умысел, направленный на причинение тяжкого вреда ее здоровью, опасного для жизни. А именно, он умышленно нанес множественные удары своими руками в жизненно-важную часть тела - голову. В результате его действий смерть потерпевшей наступила на месте происшествия и последовала от черепно-мозговой травмы, - рассказали в ведомстве.

Также, будучи пьяным, осужденный расчленил труп убитой супруги.

Мужчина признал вину в полном объеме, принес извинения дочери, признанной потерпевшей по делу и активно способствовал раскрытию преступления. Суд учел эти обстоятельства, а также состояние здоровья и пенсионный возраст мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком в восемь лет один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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