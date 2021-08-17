Организацию, которая выдавала микрозаймы без лицензии, оштрафовали на 180 тысяч в Слюдянском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Слюдянском районе прокуратура установила, что одна из организаций выдавала населению микрозаймы, не имея лицензии Банка России. Кроме того, в названии фирмы с 2018 года используется аббревиатура «мкк» (микрокредитная компания), что запрещено Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», поскольку вводит клиентов в заблуждение относительно законности деятельности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В связи с этим прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами, не имеющими права на её осуществление), ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ (незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация»)

Организацию суд обязал выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, руководителя - 30 тысяч рублей в виде предупреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь жертвы Финико и советы кредитного юриста из Иркутска, как не «подарить» деньги мошенникам. Топ признаков, что вас заманивают в финансовую пирамиду - красивые обещания и ни слова о рисках, как это было с Финико. (подробности)

Заказное убийство женщины, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Иркутске. За решетку отправится только исполнитель преступления. (подробности)