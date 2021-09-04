МиГ-29 в бывшем городке ИВВАИУ Иркутска отреставрируют.

У жителей Иркутска до сих пор болит душа за бывший военный городок ИВВАИИ. Долгие годы военное училище, не так давно переведенное в Воронеж, было гордостью города. После отъезда военных территория пришла в запустение. Сейчас принято решение о том, что здесь будет располагаться суворовское училище. А к юбилею самого училища решено отреставрировать самолет.

– В честь 90-летнего юбилея ИВВАИУ было принято решение о реставрации самолета, расположенного на первом КПП бывшего военного городка, - сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

Этим делом безвозмездно занялись профессионалы - сотрудники иркутского авиазавода. Самолет МиГ-29 был установлен на постамент 15 лет назад, когда ИВВАИУ праздновало 75-летие. До этого шесть лет на нем занимались курсанты - будущие авиационные инженеры.