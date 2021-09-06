Первое объявление о продаже Пушкинской карты появилось в Иркутской области

Пушкинские карты номиналом 3000 рублей начали продавать в Иркутской области. Как стало известно "КП"-Иркутск" первое такое объявление появилось на Авито в категории "Билеты и путешествия".

- Ангарский городской округ, город Ангарск. Продам Пушкинскую карту. Цена - 2500 рублей, - указал в своем аккаунте молодой человек.

Пока подробной информации о наказании за подобную торговлю нет. Однако, если проводить параллель с льготными проездными, то за использование чужих социальных карт предусмотрен штраф.

Объявления о продаже Пушкинской карты уже появились в Красноярском крае, Новосибирской, Кемеровской, Омской областях и Алтайском крае. Средняя указанная цена - от 500 до 2000 тысяч рублей. Однако есть люди, которые готовы отдать карту даром и за 3000 рублей.

Напомним, Пушкинская карта выдается школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью можно бесплатно посещать учреждения культуры: консерватории, театры, филармонии, музеи, выставочные залы и т.д., на общую сумму 3000 рублей. Чтобы ее оформить, необходимо зарегистрироваться на сайте "Госуслуги" и скачать приложение. Со следующего года планировалось увеличить размер выплаты до 5000 рублей.

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