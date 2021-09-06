Умер иркутский журналист Юрий Удоденко

На 73-м году жизни умер известный иркутский журналист Юрий Удоденко. Также он был известен под псевдонимом Юрий Карелин. Специализировался на расследовательской журналистике и судебных очерках. В конце 80-х годов его тексты были настолько популярны, что в день выхода газеты, в которой публиковался Юрий Удоденко, к к киоскам выстраивались очереди из покупателей.

- Известный иркутский журналист родился 1 января 1949 года в городе Белая Калитва, Ростовской области. Окончил факультет журналистики Иркутского госуниверситета. Работал в многотиражных газетах Приангарья и Республике Саха, - рассказывается о биографии известного журналиста.

Пик популярности пришел к иркутскому журналисту Удоденко во время работы в газетах «Советская молодежь», «СМ-Номер один» и «Байкальские вести».

Также десять лет назад журналист-расследователь написал несколько материалов об убийстве Александра Ходзинского.

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