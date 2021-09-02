«Вакцинация – это жизнь!»: еще 29 подарков обрели своего обладателя

Наш главный суперподарок - новенькая Lada Granta. Ее хозяин определится во время акции 9 сентября. Фото: предоставлено компанией "Сервико"

Состоялась предпоследняя четвертая акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации Иркутска среди горожан, поставивших себе полный компонент вакцины от коронавируса. В четверг, 2 сентября, с помощью генератора случайных чисел обладателей нашли еще 29 полезных подарков. Среди них: 4 портативных аккумулятора, 5 флеш-карт на 16 ГБ, 4 пары беспроводных наушников, 5 сертификатов от детской молочную кухню на 1000 руб, 4 сертификата от комбината питания на 1000 руб, 5 комплектов книг от «Комсомольской правды» вместе с пригласительными в театр или музей, а также одна упаковка витаминов и БАД "Кедровитин".

Итак, знакомим с очередными счастливчиками. 31-летняя иркутянка Светлана Чубаровская вакцинировалась вместе с мужем, а теперь они соревнуются между собой, кто из них получит больше подарков.

Светлана Чубаровская. Фото: личный архив

- Муж получил флешку на прошлой неделе, а теперь я блютуз-наушники, - улыбается Светлана. – Об акции мы узнали в пункте вакцинации. Заполнили купоны, но даже не интересовались, какие подарки на кону. А теперь мы обезопасили себя, еще и не с пустыми руками остались. Даже не знаю, как будем делить автомобиль, если кто-то из нас получит и его.

А вот 27-летний Леонид Юринский как раз собирается в этом месяце пойти учиться в автошколу.

- Красиво получится, если получу машину, - говорит Леонид. – А пока и витаминам рад. Но главное, что я теперь вакцинирован, как и все родные и друзья.

Леонид Юринский. Фото: личный архив

Если вам не повезло так же как Светлане и Леониду, не расстраивайтесь. Ваш купон будет участвовать и в финальной акции, которая состоится в следующий четверг, 9 сентября. А ведь в этот день определится и обладатель суперподарка – нового автомобиля Lada Granta. Прямой эфир проведения акции вы можете смотреть на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, на сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Номера победивших билетов после каждого этапа акции будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

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КОНКРЕТНО

Акция «Вакцинация – это жизнь!», 2 сентября, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свой номер – им служит номер сертификата)

Книги от «Комсомольской правды»

9380000033372391

9380000027827221

9380000032000837

9380000035543838

9380000038227861

Сертификаты от комбината питания на 1000 руб

9380000033394743

9380000038714651

9380000035347768

9380000034248097

Сертификаты от детской молочной кухни на 1000 руб

9380000033756505

9380000030820117

9380000031991229

9380000038232343

9380000037176139

Портативные аккумуляторы

9380000034372591

9380000030273412

9380000037050190

9380000033780953

Флеш-карты на 16 ГБ

9380000033742872

9380000034292024

9380000033752456

9380000030917156

9380000030801296

Беспроводные наушники

9380000018630905

9380000032000505

9380000034247279

9380000044709294

Витамины

9380000034246293

БАД "Кедровитин"

9380000031404819

ВНИМАНИЕ

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Ну а мы еще раз очень подробно рассказываем правила акции. Принять участие в ней могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении на сайте irk.kp.ru). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае выигрыша.

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

ВНИМАНИЕ!

Какие подарки на кону

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

Партнер акции ООО «Сервико».

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