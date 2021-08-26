«Вакцинация – это жизнь!»: еще 43 подарка обрели обладателей

Состоялась уже третья акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации Иркутска среди горожан, прошедших полный курс иммунизации от коронавируса. В четверг, 26 августа, с помощью генератора случайных чисел обладателей нашли такие подарки как: 5 портативных аккумуляторов, 7 флеш-карт на 16 ГБ, 3 пары беспроводных наушников, 1 бесконтактный термометр, 1 тонометр, 1 пульсоксиметр, 5 сертификатов от детской молочной кухни на 1000 руб., 5 сертификатов от комбината питания на 1000 руб., 5 комплектов книг от «Комсомольской правды» вместе с пригласительными в театр или музей, а также одна упаковка витаминов.

Итак, знакомим с очередными счастливчиками. 20-летняя студентка Мария Зелова - будущий железнодорожник. Девушка получила тонометр.

Мария Зелова получила в подарок тонометр. Фото: личный архив.

- Стол ли передо мной вопрос, вакцинироваться или нет? Конечно, нет. У меня уже почти все родственники и друзья привились от коронавируса, - рассказывает Мария. – Я тоже решила не рисковать. А тут еще приятный бонус – акция от «Комсомолки». О ней я узнала из соцсетей «КП». Подарку, конечно, рада. Тонометр оставлю себе, пригодится.

На официальных страницах в соцсетях «Комсомольской правды» узнала об акции и 29-летняя следователь МВД Лола Андреева.

- Я поставила вакцину, так как каждый день по работе общаюсь с разными людьми, - говорит Лола. – С прививкой буду чувствовать себя в безопасности. Что касается подарков, то я даже не знала, что главный – автомобиль. Просто не верила, что мне повезет. А в итоге стала обладателем портативного аккумулятора.

Лола Андреева стала обладателем портативного аккумулятора.

А если вам не повезло, не расстраивайтесь. Ваш купон будет участвовать в других двух акциях. Четвертая уже через неделю – 2 сентября. Ну а 9 сентября состоится финальная акция, где определится и обладатель суперподарка – нового белого автомобиля Lada Granta. За прямыми эфирами проведения акции можете следить на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, на сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители определяются с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Номера счастливых билетов после каждого этапа публикуются в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

Партнер акции ООО «Сервико».

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КОНКРЕТНО

Акция «Вакцинация – это жизнь!», 26 августа, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свой номер – им служит номер сертификата)

Книги от «Комсомольской правды»

9380000033468636

9380000034990972

9380000032123483

9380000032031724

9380000037034119

Сертификаты от комбината питания на 1000 руб

9380000037471654

9380000037051141

9380000034577248

9380000030273412

9380000030917156

Сертификаты от детской молочной кухни на 1000 руб

9380000032969178

9380000035000482

9380000039285587

9380000034257382

9380000033754119

Портативные аккумуляторы

9380000030820117

9380000033319066

9380000033778590

9380000033757219

9380000031505069

Флеш-карты на 16 ГБ

9380000030801296

9380000034253059

9380000030802920

9380000034655492

9380000037460688

9380000034256901

9380000039799427

Беспроводные наушники

9380000038182472

9380000033819653

9380000030801296

Бесконтактный термометр

9380000035025142

Тонометр

9380000037050190

Витамины

9380000034001724

Пульсоксиметр

9380000030229462

ВНИМАНИЕ

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Ну а мы еще раз очень подробно рассказываем правила акции. Принять участие в ней могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении на сайте irk.kp.ru). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае выигрыша.

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

ВНИМАНИЕ!

Какие подарки на кону

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

Партнер акции ООО «Сервико».

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