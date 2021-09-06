В Иркутской области стало больше пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошедшей неделе в Иркутской области произошло 114 пожаров Погибли 3 человека, травмирован 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

- Первый случай гибели произошел 29 августа в бытовом вагончике в Братском районе, - уточняют в ведомстве. - Ещё один случай зарегистрирован 30 августа во время пожара в жилом доме в Иркутском районе. 2 сентября пожар с гибелью человека произошёл в дачном доме в городе Братске. В этот же день при возгорании погиб человек в жилом доме в городе Черемхово.

Среди причин пожаров лидирует неосторожное обращение с огнем – 68 случаев. Еще 30 произошло из-за нарушения правил работы с электрооборудованием. Кроме этого, огонь загорался из-за неправильно затопленной печи. Есть и криминальный вариант - поджог.

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