11 жителей Иркутской области погибли в ДТП за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшую неделю, с 30 августа по 5 сентября, на дорогах Приангарья произошло 62 ДТП. В них 11 человек погибло. 75 жителей региона получили в авариях различные травмы. В трех случаях водитель сел за руль пьяным. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очередности проезда - 8, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 9, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 111, нарушение правил проезда пешеходного перехода - 6, выезд на полосу встречного движения - 2, - уточнили в соцсетях ведомства.

Инспекторы ГИБДД просят водителей региона неукоснительно соблюдать ПДД и скоростной режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП под Балаганском. 21-летний пешеход от полученных травм умер в больнице. (подробности)

Зачинщики беспорядков у "Яркомолла" извинились перед полицейскими и жителями Иркутска. Остальных участников просят явиться в полицию самостоятельно. (подробности)