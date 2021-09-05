Зачинщики беспорядков у "Яркомолла" извинились перед полицейскими и жителями Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция установила личности большинства участников ночных беспорядков на парковке ТЦ в Иркутске. Некоторые нарушители принесли извинения правоохранителям и жителям города, а зачинщики отправились в спецприемник. Напомним, в ночь на 4 сентября компания молодых людей шумно отдыхала возле торгового центра, игнорировала требования инспекторов ГИБДД и преградила путь патрульной машине, начав водить вокруг нее хоровод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ну что сказать. Я перепил. И когда толпа на парковке препятствовала проезду машины ДПС, присоединился. О чем сожалею, - извинился на камеру за свое поведение 20-летний иркутянин.

Полицейские опросили около 20 молодых людей. Некоторые участники беспорядков отказывались признавать, что находились в ту ночь на парковке, несмотря на то, что их на камеру сняли их же друзья, а затем видео выложили в паблики.

Правоохранители продолжают устанавливать личности нарушителей и рекомендуют им самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснений.

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