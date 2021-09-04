"А мне пофиг, у меня " бабок" много": толпа в Иркутске водила хоровод вокруг машины ДПС. Фото: Сводка 38.

-А мне пофиг, у меня "бабок" много!

"Танцор", забравшись на крышу машины, пляшет и выделывает "па" прямо напротив машины ДПС. Зрителей вокруг и так много - несмотря на ночной час, на площади у торгового центра полно машин, на которых приехали отрываться и праздновать вечер пятницы, плавно переходящий в ночь, десятки представителей местной "золотой молодежи". Жильцам окрестных домов не позавидуешь - такие "концерты" ночами.

Нарушителя спокойствия, который уже, благодаря многочисленным съемкам, стал героем соцсетей, все же уводят в машину.

Танцы на машине. Фото: Сводка 38.

Но прожигатели жизни, чувствующие себя ее хозяевами, не хотят останавливаться на достигнутом. Машину ДПС окружают, на полицейских сыпятся оскорбления. Заканчивается это все пьяным хороводом. Автомобиль просто не хотят пропускать, ехать приходится с трудом. Пьяная толпа местных мажоров ликует, празднуя практически победу - вдоволь поиздевались.

Сейчас все городские паблики Иркутска завалены ночными снимками с парковки у торгового центра "Яркомолл". К чести самих полицейских, нервы у них не сдали. Они выдержали эти хулиганские выходки достойно.

Что касается "героев", то они поспешили выложить видео в социальные сети. И наверняка уже, протрезвев, дают объяснения в полиции.

-Через полчаса плакать будут, звать мам и пап, говорить о беспределе и о том, что их обижают, - возмущаются пользователи соцсетей. -Школота!

- Цирка им захотелось, так пусть идут в цирк и там выступают, а не вот так вот......, - пишут иркутяне. -И вообще, куда смотрит администрация Торгового центра? Там же жилой сектор, больница детская да и в принципе слышимость отличная, даже на противоположной стороне! Все же понимают только жёсткое применение силы, а потом ноют, сопли жуют....... А так можно же поржать над сотрудниками и их работой. А чего случись, не дай бог, бежать к ним за помощью!

-Ждем следующее видео, где эти мальчики будут плакать, извиняться и говорить , как им стыдно!

В МВД Иркутской области сейчас проходит проверка по этому ЧП.

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