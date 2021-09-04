"Я сожалею": участники беспорядков на парковке перед ТЦ в Иркутске публично просят прощения

Участники беспорядков с издевательствами над экипажем ДПС в Иркутске просят прощения в соцсетях.

"Сколько времени танцевал на машине? -Минут 10-20. -Сотрудники ДПС просили слезть? -Я не слышал из-за громкой музыки. -Машина чья, знакомого? -Да. -Он вам разрешил на нее залазить? - Я сам! " Этот удивительный диалог принадлежит полицейскому и танцору, который накануне, ночью на 4 сентября, выделывал па на автомобиле перед экипажем ДПС у торгового центра в Иркутске. Потом толпа молодых людей водила хоровод вокруг полицейской машины, не давая ей проехать.

Извинения записывают на видео. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Ну что сказать. Я перепил. И когда толпа на парковке препятствовала проезду машины ДПС, присоединился. О чем сожалею, - примерно так выглядят публичные, на камеру, извинения 20-летнего парня, одного из участников молодежного беспредела. Это более-менее достойно. Второй лепечет что-то скороговоркой, видно, что ему не просто стыдно, а еще и страшно - за последствия. Третий все отрицает, как двоечник, застигнутый во время списывания со шпаргалки. Цирк!

Видео с извинениями появилось в тех же социальных сетях, где сутками раньше все смотрели другие ролики, как смелые от выпитого спиртного и оттого, что они - толпа, молодые люди устраивали дебош.

Танцы на машине. Фото: Сводка 38.

Утром 4 сентября все городские паблики Иркутска были завалены ночными снимками с парковки у торгового центра. Вполне вероятно, что сами "герои" тогда и не подозревали, что через несколько часов дрожащими голосами будут записывать извинения. Зато большинство из тех, кто смотрел видео, прекрасно это понимали.

-Ждем следующее видео, где эти мальчики будут плакать, извиняться и говорить , как им стыдно!

К чести полицейских, они не сорвались во время пьяных выходок. А просто еще тщательнее продолжили рейды по городу - в выходные на дорогах оказывается много пьяных, высок риск ДТП.

-Ну, это то, чего вы добивались? Пляшите каждую пятницу!, - возмущенные наглой выходкой молодых людей, записывают обращения к ним другие водители. - В городе машины ДПС, сотрудники дотошно проверяют всех.

Полицейские просто делают свою работу. А участников беспорядков просят добровольно явиться в полицию для объяснений. По факту этого ЧП проводится проверка.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Полиция установила значительную часть нарушителей общественного порядка на парковке торгово-развлекательного центра

Сотрудники полиции устанавливают тех иркутян, которые накануне ночью нарушали общественный порядок, правила дорожного движения, а также активно препятствовали законным требованиям инспекторов ГИБДД. К этому моменту по меньшей мере 20 молодых людей опрошены. Некоторые из них принесли извинения иркутянам и правоохранителям за свои поступки. Однако, нашлись и те, кто отрицали свое участие, несмотря на то что оказались запечатлены на видео своими же друзьями, а съемка почти сразу была размещена в сети.

Наиболее злостные нарушители помещены в спецприемник. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента, а виновные ответят в строгом соответствии с действующим законодательством.

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