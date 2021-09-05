Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП под Балаганском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ГИБДД устанавливают личность и разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. ДТП произошло сегодня ночью на автодороге Залари-Жигалово. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В нескольких километрах от поселка Балаганск неустановленное лицо, управляя неустановленным транспортным средством, сбило молодого человека, предположительно идущего по проезжей части и покинуло место автоаварии. От полученных травм 21-летний местный житель скончался, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники выясняют обстоятельства и причины аварии и продолжают разыскивать подозреваемого. Водителя просят самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.

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