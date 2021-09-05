10 детей утонули в Иркутской области за лето Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спасатели Приангарья подвели итоги купального сезона 2021. Так с начала лета в регионе на водоемах погибли 57 человек, 10 из них - дети. Несчастные случаи произошли в 23 районах области. К счастью, жизни 6 человек удалось спасти, в том числе 2 несовершеннолетних.Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В большинстве случаев основной причиной происшествий стало купание в несанкционированных местах. Пренебрежение правилами безопасности при пользовании плавсредствами, а также несоблюдение мер личной безопасности при нахождении на судне привели к гибели 17 человек, - рассказали в ведомстве.

Причина гибели детей – все также отсутствие контроля со стороны взрослых. Летом этого года было проведено более 430 рейдов и патрулирований для выявления школьников, купающихся без присмотра. Так к ответственности было привлечено 157 родителей.

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