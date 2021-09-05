Семь человек спасли на пожаре в многоэтажке в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 4 сентября в Иркутске произошел пожар в одной из квартир многоэтажки на улице Академической. Загорелся балкон. Сообщение в экстренные службы поступило в 21.08.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 21:28 (ирк) пожар локализован. В 21:38 (ирк) пожар ликвидирован. Звеном газодымозащитной службы спасено 7 человек, - рассказали в ведомстве.

На тушении работал 21 спасатель МЧС. Было задействовано 6 единиц техники. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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