Насильника 18-летней девушки осудят в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске перед судом предстанет 39-летний житель Братского района. Мужчину обвиняют в изнасиловании, угрозах и грабеже. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, ночью 20 декабря прошлого года мужчина, находясь в подъезде дома на ул. Александра Невского в г. Иркутске, подкараулил 18-летнюю девушку, возвращавшуюся с работы. Угрожая убийством, он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, а затем похитил её личные вещи и скрылся с места преступления, - рассказали в ведомстве.

Поймать насильника удалось с помощью фоторобота, который был составлен полицейскими по описанию потерпевшей. На поиски ушло два месяца. Подозреваемым оказался житель Вихоревки, ранее неоднократно судимый. Его задержали следователи СК совместно с сотрудниками МУ МВД России «Иркутское».

Дело передано в суд, где его рассмотрят по существу.

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