Пробки в 9 баллов сковали Иркутск вечером, 6 сентября. Фото: сервис «Яндекс.Пробки

В конце первого дня новой рабочей недели Иркутск встал в огромные пробки. Вечером, в понедельник, 6 сентября некоторые автомобилисты вновь попали в заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19.00, в Иркутске заторы в 9 баллов.

Рассказываем, где движение затруднено сильнее всего. Как обычно, это многострадальная улица Трактовая. Также заторы на улицах Маяковского, Сурнова, Ангарская, Ленина, Кожова, Седова, 3 Июля, бульвар Гагарина, Чкалова, Рабочая, Тимирязева, Партизанской, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Фридриха Энгельса, Чехова, Байкальская, Баррикад, Братская, Сергеева, Олега Кошевого, Урожайная

Если не хотите попасть в затор, заранее выбирайте пути объезда.

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