В ГУФСИН опровергли то, что заключенные ангарской колонии пытались сбежать через подкоп Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В сетях бурно обсуждают инцидент, который произошел в ангарской исправительной колонии №2. «Комсомолка» рассказывала, что 3 сентября несколько осужденных напали на сотрудника охраны после того, как он заметил, что они находятся в неположенном месте на территории, которая огораживает жилую зону и больницу ИК-2. По этому факту начал проверку следственный комитет.

Вскоре появилась новость, что все произошло после того, как заключенный пытался совершит побег из колонии. И якобы, даже вырыл для этого подкоп. Однако, в ГУФСИН эту информацию опровергли.

- Никакого подкопа не было, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУФСИН Иркутской области. – Двое осужденных ИК-2 пытались сделать проход в ограждении между жилой зоной и участком, где находится больница. Сотрудник охраны задержал одного из них. Заключенный начал кричать и на крики сбежались еще четверо осужденных, которые начали толкать охранника, хватать за руки и ударили его. Затем скрылись на территории колонии.

Жизни охранника ничего не угрожает. Что касается бунтарей, то их уже вычислили. Против них возбуждено уголовное дело. На время следствия им придется переехать из колонии в следственный изолятор.