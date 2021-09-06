Толпа заключенных напала на сотрудника колонии в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденные, содержащиеся в ФКУ ИК-2 в Ангарске, применили насилие к инспектору ФСИН. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, днём 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация о том, что один из осужденных незаконно находится на территории, которая огораживает жилую зону и больницу ИК-2. Инспектор ФСИН незамедлительно проследовал к указанному месту. Осужденный Д. был задержан сотрудником в связи с нарушением правил внутреннего распорядка, - рассказали в ведомстве.

Однако в этот момент рядом находились несколько заключенных, которые увидели происходящее. Они подбежали к сотруднику колонии и применили насилие.

Личности нарушителей установлены.

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