30 часов обязательных работ назначили жителю Бирюсинска за неуплату штрафа за пьяную езду Фото: Алексей ФОКИН

30 часов обязательных работ назначили жителю Тайшета за неуплату штрафа ГИБДД. Мужчина вовремя не выплатил 30 тысяч рублей за то, что ранее сел пьяным за руль. Об этом сообщают в региональном УФССП.

- За уклонение от исполнения административного наказания судебным приставом составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлен в суд. Мировым судьей судебного участка № 85 г. Тайшета и Тайшетского района нарушитель правил дорожного движения признан виновным и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов, - рассказали в ведомстве.

Теперь неплательщик будет трудиться на благо общества разнорабочим по месту жительства - в Бирюсинске.

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