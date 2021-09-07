Небольшой дождь будет идти 7 сентября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске вновь пасмурная погода с самого утра. Во вторник, 7 сентября горожанам стоит прихватить с собой зонт, ведь синоптики вновь обещают в столице Приангарья небольшой дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет не самые комфортные для начала сентября +10, +12 градусов. Так что постепенно начинаем утепляться.

Что касается погоды в Иркутской области, то здесь практически такая же картина. Днем, 7 сентября местами пройдут кратковременные дожди, в горных районах с мокрым снегом, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура днем +10,+15 градусов, при облачной погоде +3,+8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что говорят синоптики о погоде в Иркутске и ждать ли тепла в сентябре (Подробности)