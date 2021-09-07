Больше 519 тысяч жителей Иркутской области прошли полную вакцинацию от коронавируса в Иркутской области

Больше 519 тысяч жителей Иркутской области прошли полную вакцинацию в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полностью вакцинированы 519 538 человек. Еще 601 542 жителя привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных традиционно в областном центре, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 173 728 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 45 267 человек. В Ангарске это число меньше – 42 469.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

739 жителей Иркутской области выздоровели от коронавируса за сутки. Выявлено 372 новых случая заражения COVID-19. (подробности)

«Вакцинация – это жизнь!»: еще 29 подарков обрели своего обладателя. Публикуем номера сертификатов победителей акции, которую среди вакцинированных иркутян проводит «Комсомольская правда» при поддержке администрации города. (подробности)