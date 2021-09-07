"Снежного человека" сфотографировали на Байкале. Фото: Артур Мурзаханов

Фотографию "снежного человека" опубликовал на личной странице в соцсетях помощник директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Артур Мурзаханов. С первого взгляда действительно кажется, что в сибирских лесах бродит крупная обезьяна вроде гориллы.

- В тот день инспекторы Прибайкальского нацпарка вышли на патрулирование границ, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск" Артур Мурзаханов. - Наша работа - не допустить на территорию браконьеров. Особенно сейчас, когда начался "рев изюбря", то есть брачный период. Так в пятидесяти метрах от себя я увидел крадущегося охотника. Подошел поближе и понял, что это вырванная из земли коряга, которая похожа на силуэт, то ли человека, то ли обезьяны. Поэтому решил назвать находку "снежным человеком", а фото выложить в соцсети. Наверное, так и рождаются легенды.

Напомним, в июне этого года в одном из лесничеств Бурятии фотоловушка зафиксировала фигуру "солдата". Так пользователи сети назвали белое пятно, похожее на человека. Первым интересное явление на фото заметили сами сотрудники, а затем поделились им в местных пабликах. Одни были уверены, что это все-таки человек, другие придерживались мнения, что это фантом идущего домой солдата или пожарного, так как на его "голове" виднеется каска.

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