Полиция Иркутска прокомментировала якобы фейковую новость о спасении инспектором ДПС семьи на пожаре Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полиции прокомментировали сообщения в соцсетях о том, что инспектор ДПС Дмитрий Цыремпилов якобы не помогал семье, в чьем доме ночью начался пожар, а стоял за оградой. В СМИ обратилась женщина, которая рассказала, что в ту ночь ее о пожаре предупредил брат, который также вызвал спасателей.

- Полиция проверяет информацию, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "КП"-Иркутск в пресс-службе регионального Главка МВД. - Однако торопиться с выводами не стоит. Дом, в котором произошел пожар - двухквартирный. Есть видео, на котором пожилой мужчина, жилец одной из квартир, благодарит инспектора ДПС за помощь.

Напомним, старший лейтенант из поселка Усть-Ордынский рассказал, что возвращаясь ночью со службы, увидел клубы черного дыма. Полыхали крыша и веранда. Мужчина подбежал к дому и начал стучать по окнам и в дверь, чтобы разбудить хозяев.

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