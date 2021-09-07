Больше 150 метров ограждения Ивано-Матренинской больницы разрисовали добровольцы в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Больше 150 метров забора Ивано-Матренинской больницы разрисовали в Иркутске. В рамках проекта «Граффити Дети» уличные художники создают творческое оформление для детских медучреждений. В августе все желающие подавали заявки на участие вместе с эскизами росписи, а затем их пригласили к больнице на улице Лызина для воплощения идей в жизнь. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Мы рады, что событие привлекло внимание участников разных возрастов. Например, самыми юными художниками стали дети четырех лет. Планируем, что такие акции будут проводиться ежегодно, – рассказали в ведомстве.

В этом году акция прошла во второй раз. В ней приняли участие 40 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Граффити, которые изменили жилые кварталы Иркутска. «Комсомолка» знакомит вас с самыми красивыми ( на наш взгляд) работами на стенах, которые точно нельзя назвать вандализмом. (подробности)