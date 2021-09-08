39 дорог в Иркутске ремонтируют большими асфальтовыми картами. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В 2021-м в Иркутске большими асфальтовыми картами восстановят в четыре раза больше магистралей, чем в предыдущие годы. Работы закончены на 18 точках из 39 - это улицы Маяковского, 4-я Железнодорожная, Бурлова, Ширямова, Карла Либкнехта, Седова, Полярная, Курчатова и не только.

- Понимаю, что вопрос с качеством дорожного покрытия сегодня стоит достаточно остро, - подчеркнул Руслан Болотов. - Поэтому принял решение увеличить объем ремонта, направив на это экономию от проведенных аукционов. Депутаты Думы предложение поддержали.

Дороги обновляют, в основном, по ночам или в выходные.

- Новая техника, которая пришла на предприятие, позволяет фрезеровать старое покрытие и за сутки укладывать новый асфальт, - сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. - По плану закончим работы к началу октября, гарантия - год.

Также в городе продолжается ямочный ремонт, - объемы нынче, по словам специалистов, намного больше, чем раньше. Все из-за того, что поднимались грунтовые воды, асфальт стал слишком влажным и быстрее разрушался.

Одновременно в областном центре продолжают обновлять 22 километра проезжей части по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

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