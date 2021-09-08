Блокадница рассказала, что ленинградцы выстояли благодаря «любви к своему городу, Родине, близким». Фото: Архив "КП"

8 сентября исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. Жители города смогли выстоять в 1941–1944 годах благодаря «определённому духу народа, любви к своему городу, Родине, близким», рассказала NEWS.ru председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Жанна Киселёва.

- Мы отправили всех своих родных на фронт. Мы очень хотели их дождаться, но, к сожалению, этого не случилось. Другой такой нации — сильной духом и убеждениями — просто не существует, — отметила Жанна Киселева.

74 тысячи петербургских ветеранов примут участие в Дне памяти погибших. 300 из них - это инвалиды Великой Отечественной войны. Около 10 тысяч являются тружениками тыла. Больше 3,6 тысяч ветеранов - участники сражений, еще 60 тысяч награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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