Игорь Кобзев выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева: "Он погиб как настоящий спасатель"

Игорь Кобзев выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Публикацию Кобзев выложил в своем личной аккаунте в Инстаграм.

- Спасая жизнь человека, сегодня трагически погиб глава МЧС Евгений Николаевич Зиничев, - пишет в соцсетях глава Приангарья. - Трудно осмыслить произошедшее, еще труднее подобрать слова. Евгений Николаевич для меня был, есть и останется настоящим наставником и учителем, Офицером с большой буквы. Мы проработали вместе не такое продолжительное время, но это были лучшие годы моей службы. Поверив в меня, он дал мне вторую путевку в жизнь.

Также Игорь Кобзев признался, что уже будучи губернатором Иркутской области, он делился с Зиничевым проблемами, вопросами безопасности, обсуждал стратегические планов. Также глава Приангарья рассказал, что осенью министр должен был приехать в регион : "В октябре мы ждали его в Иркутской области".

Напомним, генерал армии Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 18 мая 2018 года. В момент гибели он находился в Норильске с рабочим визитом, где вместе с губернатором Красноярского края проверял ход работ строительства пожарной части.

Очевидцы рассказали, что Евгений Зиничев стоял рядом с видеооператором на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Зиничев рванул в воду за ним, чтобы спасти, но разбился о выступавший камень.

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