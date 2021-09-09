Тепло в многоквартирные дома в 251 квартале Ангарска поступит согласно графику

Тепло в многоквартирные дома 251 квартале Ангарска поступит согласно графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дома в 251 квартале Ангарска тепло поступит согласно графику - в период с 13 сентября по 17 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе города.

- Участок теплосетей в 251 квартале эксплуатирует ТЭЦ-9 по договору с центральной энергоремонтной фирмой, - рассказали в городской администрации. - Этот участок сетей готов к подаче тепла, все оборудование исправное, необходимые ремонтные работы проведены, никаких рисков по срыву отопительного сезона в домах нет.

Отопительный сезон в Ангарском округе стартует 13 сентября. Поэтапное подключение начнется со школ, детских садов, больниц и друг социальных объектов и продлится до 17 сентября.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что дома в 251 квартале Ангарска, в которых проживают дети-сироты и участники программы по расселению из ветхого жилья, на протяжении семи лет отапливались от частной теплосети. Однако теперь собственник планирует использовать объект для своих нужд. СУ СК России по Иркутской области начал доследственную проверку. Ход проверки на личный контроль взял Председатель СК России Александр Бастрыкин.

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