СК начал проверку после сообщения о том, что жители 400 квартир в Ангарске могут остаться без отопления Фото: Архив "КП"

СУ СК России по Иркутской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ, в которых сообщалось, что жители домов в Ангарске могут остаться зимой без отопления. Люди получили квартиры по программе по обеспечению жильём детей-сирот и расселению из ветхого жилья. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СУ СК.

- В настоящее время следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается документация, интересующая следствие. В рамках проверки правовая оценка будет дана, в том числе действиям должностных лиц администрации Ангарского городского округа, - рассказали в ведомстве.

Ход проверки на личный контроль взял Председатель СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, в СМИ появилось появилась информация о том, что 400 квартир на протяжении семи лет отапливались от частной теплосети. Однако теперь собственник планирует использовать объект для своих нужд.

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