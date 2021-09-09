Иркутскую блогершу подписчики сдали полиции за сторис с малышом на переднем сидении и без автокресла Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутскую блогершу сдали полиции собственные подписчики. Сразу несколько человек обратились в ГИБДД с сообщением о том, что девушка за рулем автомобиля одновременно снимает на видео свою маленькую дочь, которая в это время стояла на переднем сидении. Ребенок находился в салоне без детского кресла. Молодую маму пригласили в полицию и составили административный материал за нарушение требований к перевозке детей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме этого, автоинспекторы установили, что автолюбительница 74 раза с начала года совершила ряд административных нарушений, в числе которых нарушение скоростного режима, требований сигналов светофоров и стоп линии. При этом девушка имеет 57 неоплаченных штрафов на общую сумму около 35 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении молодой мамы полиция составила 24 протокола за несвоевременную оплату штрафов.

Иркутянка ведет блог в Инстаграм. На нее подписано 25,3 тысячи человек. В аккаунте женщина рассказывает о своей семье, стильной одежде и диетах, а также считает себя "не такой, как все".

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