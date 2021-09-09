Еще 380 человек заразились СOVID-19 в Иркутской области за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

101 593 жителя Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии.За сутки подтвердилось еще 380 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 1816 человек . В больницах на 10 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 89 526 жителей Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 654 человека, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4667 жителей -11 за минувшие сутки.

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