Сотрудников лесхоза наградили в ЗС за тушение пожаров в Иркутской области

В Заксобрании наградили сотрудников лесхозов за участие в тушении лесных пожаров.

Отважные, настоящие, сильные. Сотрудников лесхозов, которые стояли на защите сибирских лесов, наградили в Законодательном Собрании Иркутской области. Спикер ЗС Александр Ведерников и вице-спикер Ольга Носенко вручили работникам благодарственные письма.

- Почти месяц, не жалея сил, порой рискуя жизнью, вы работали в труднодоступной местности. Герои, профессионалы, самоотверженные люди, - обратился к сотрудникам Александр Ведерников. Он также передал через руководителей благодарственные письма огнеборцам территориальных подразделений.

Люди тушили огонь в Катангском районе, где весь июнь бушевал сильный пожар, площадь его превысила 30 тысяч гектаров. Руководил операцией заместитель директора областного лесхоза Александр Сергеев, было задействовано 150 сотрудников лесопожарных станций, а также 175 человек из «Авиалесоохраны». Кроме того, техникой и работниками помогал арендатор. Ситуация была сложной, потому как жара, дул сильный ветер, верховой пожар вызвал сильное задымление.

- Трудно переоценить значимость вашего труда для региона, - сказала Ольга Носенко. - Убеждена, что ваш высокий профессионализм и верность долгу и в дальнейшем будут способствовать сохранению и развитию наших лесов.

Спикер ЗС Александр Ведерников уже после торжественной церемонии отметил, что сегодня стоит задача обеспечить на должном уровне финансирование и оснащение лесхозов.

- Подготовку к следующему пожароопасному периоду необходимо начинать сейчас, – добавил спикер.

Инициатива о награждении принадлежит депутату ЗС Сергею Бренюку. Его подержали коллеги.