Без вести пропавшую 74-летнюю женщину разыскивают в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутске разыскивают 74-летнюю Майю Александровну Федорову. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- В полицию обратился мужчина, который сообщил, что утром 9 сентября его мама ушла из дома, расположенного на улице Трилиссера и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - рассказали в ведомстве.
Людей, владеющих информацией о местонахождении Майи Александровны Федоровой, просят сообщить об этом в полицию.
Приметы: рост 160-165 см, на вид 70-75 лет, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые, на лице имеется пигментация.
Была одета: куртка розового цвета с капюшоном, розовая панама, свитер розового цвета, брюки светло-серого цвета, сине-зеленые кроссовки.
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