Без вести пропавшую 74-летнюю женщину разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают 74-летнюю Майю Александровну Федорову. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В полицию обратился мужчина, который сообщил, что утром 9 сентября его мама ушла из дома, расположенного на улице Трилиссера и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - рассказали в ведомстве.

Людей, владеющих информацией о местонахождении Майи Александровны Федоровой, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы: рост 160-165 см, на вид 70-75 лет, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые, на лице имеется пигментация.

Была одета: куртка розового цвета с капюшоном, розовая панама, свитер розового цвета, брюки светло-серого цвета, сине-зеленые кроссовки.

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